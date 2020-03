Avengers: Endgame, un dipinto celebra la battaglia finale con tutti i personaggi

Avengers: Endgame ha accolto nell'ultimo anno l'entusiasmo dei fan, proveniente da praticamente qualsiasi settore immaginabile. E oggi possiamo mostrarvi finalmente un dipinto eccezionale, che celebra la battaglia finale con tutti i personaggi dell'Universo Cinematografico Marvel Studios.

L'artista in questione è Scott Campbell: forse l'avrete già sentito, perché Avengers: Endgame a parte ha speso gli ultimi dieci anni illustrando le battaglie e gli scontri più famosi del nostro adorato medium cinematografico (e videoludico). Ora, Scott Campbell ha dipinto la battaglia finale tra l'esercito di Thanos e quello dei buoni, cioè gli Avengers con tutti i vari alleati. C'è persino un cameo di Howard the Duck: riuscite a trovarlo?

L'artista ha impiegato ben 45 ore di lavoro per portare a termine questo dipinto di Avengers: Endgame; si è detto soddisfatto del risultato e ha scelto di dipingere i volti dei nemici sorridenti. "Adoro quando i buoni e i cattivi stanno l'uno di fronte all'altro prima della battaglia", ha commentato. E commentate anche voi, dunque: eccovi l'immagine. Avengers: Endgame è ora disponibile in DVD, Blu-Ray e in digitale.