Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 5/3/2020

Le offerte Amazon di oggi sono in buona parte dedicate al comparto audio a partire dalle ottime JBL Under Armour, pensate in ottica sportiva, per arrivare all'ottima Soundbar Samsung HQ-Q60Rs/ZF da 360W. Ed è sempre legato al sonoro anche il piccolo Echo Show 5, ibrido tra altoparlante e schermo che permette di interagire con Alexa oltre che vedere video e effettuare video chiamate. Ci riporta alla fotografia, invece, l'ottima Sony Alpha 6100L, disponibile a un prezzo interessante.



Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited, Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.