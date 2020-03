Dragon Ball Super: Akira Toriyama disegna Goku in questo video

Con somma gioia di tutti i fan del suo manga e dell'anime tratto dallo stesso, Akira Toriyama è tornato a disegnare il protagonista di Dragon Ball Z e Dragon Ball Super: Son Goku. Non per sempre nelle nuove pubblicazioni in corso, ovviamente: si tratta di un video che celebra l'operato del Maestro.

Nel breve video riportato poco più avanti, vedrete la mano esperta di Akira Toriyama, mangaka che ha segnato la storia degli shonen giapponesi, disegnare Son Goku, il protagonista di Dragon Ball Super. I pochi secondi accelerati del filmato mostrano dallo sketch iniziale alle fasi di colorazione dell'eroe: siamo sicuri che lo troverete interessante.

Prima di salutarci c'è tutto il tempo di ricordarvi almeno un paio di questioni. La prima: il nuovo capitolo del manga Dragon Ball Super è previsto per il 20 marzo 2020, salvo imprevisti o ritardi o rallentamenti dovuti al Coronavirus (non si può mai sapere). La seconda: in Dragon Ball Heroes è stata mostrata una nuova trasformazione divina, e ciò potrebbe interessarvi. Detto questo, passiamo naturalmente al video.

Akira Toriyama draws Son Goku (Colored)~ pic.twitter.com/CkvJUENW4A — Dragon Ball Hype. (@DbsHype) March 2, 2020