Fortnite: Omen e Testa di Pomodoro nel negozio del 5 marzo 2020

Il nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 è arrivato, e in questo rapido articolo vi parleremo di tutti i contenuti, i dettagli e i prezzi degli sviluppatori previsti per la giornata di oggi, 5 marzo 2020.

Nel negozio di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 di oggi ritroverete Omen, un costume leggendario da 2000 V-buck, ben 20 euro al cambio: è una delle skin più anziane dell'intero Battle Royale di Epic Games. Con lui tornano disponibili anche altri due contenuti epici delle scorse stagioni, Testa di Pomodoro e Leader Squadra Mecha, ciascuno proposto a 1500 V-buck, un prezzo di circa 15 euro al cambio. I balletti in evidenza di oggi sono poi Ordinaria amministrazione e Gran Fanfara.

Ecco tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 di oggi, 5 marzo 2020, con rispettivi prezzi. Le nuove sfide della Settimana 3 debutteranno nel primo pomeriggio.

Omen (Costume) - 2000 V-buck

Testa di pomodoro (Costume) - 1500 V-buck

Leader Squadra Mecha (Costume) - 1600 V-buck

Surfista (Costume) - 1200 V-buck

Birdie (Costume) - 800 V-buck

Fuoco dinamico (Copertura) - 500 V-buck

Ordinaria amministrazione (Emote) - 500 V-buck

Pilota (Strumento raccolta) - 500 V-buck

Gran fanfara (Emote) - 200 V-buck