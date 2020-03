LEGO Super Mario presentato da Nintendo con un video: ecco di che si tratta

LEGO Super Mario è appena stato presentato da Nintendo con un video ufficiale: si tratta di una linea di prodotti LEGO basato appunto sul mondo di Super Mario.



Non è dunque un videogame, LEGO Super Mario, bensì un insieme di playset che utilizzano una tecnologia inedita, miscelando mattoncini di plastica e apparecchi elettronici.



I nuovi prodotti LEGO permetteranno alle persone di costruire e vivere il mondo giocoso di Super Mario come mai prima d'ora.



Utilizzando la nuova tecnologia sviluppata insieme da Nintendo e LEGO Group, la nuova linea di prodotti presenta una figura LEGO di Super Mario interattiva che raccoglie monete in livelli di gioco reali, creati con i mattoncini LEGO.



Non si tratta né di un videogioco né di un tradizionale set di mattoncini, ma una nuova esperienza che dà vita a Super Mario nel mondo fisico LEGO.



Archiviata l'esperienza di Nintendo Labo, la casa di Kyoto torna dunque a dedicarsi alla sperimentazione di nuove forme di intrattenimento, stavolta in collaborazione con LEGO.



Che ne pensate di questi innovativi set dedicati a Super Mario?