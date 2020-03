Final Fantasy 7 Remake: copie spedite in anticipo in Europa a causa del coronavirus

Per cercare di evitare il più possibile ritardi nelle consegne a causa della pandemia di coronavirus, Square Enix ha spedito in anticipo in Europa e Australia le copie fisiche di Final Fantasy 7 Remake.

La consegna anticipata delle copie dovrebbe assicurare che tutti ne abbiano a sufficienza per il lancio. Naturalmente Square Enix è cosciente del rischio che qualcuno metta le mani sul gioco ben prima rispetto alla data di uscita, ma la drammatica situazione ha imposto al publisher giapponese di fare questa mossa azzardata per evitare danni ben maggiori.

Le copie per gli altri mercati, come quello americano, saranno spedite questa settimana e dovrebbero essere disponibili per la data di lancio. In un messaggio pubblicato su Twitter, Square Enix ha chiesto a chi dovesse mettere le mani in anticipo su Final Fantasy 7 Remake di non anticipare nulla della trama ad altri giocatori. Probabilmente è una richiesta vana, come lo fu per Kingdom Hearts 3, ma vale la pena tentare.

Per il resto vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake è un'esclusiva temporale di PS4 in uscita il 10 aprile 2020.