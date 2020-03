Final Fantasy 7 Remake: l'Edizione Deluxe per PS4 è nelle mani di qualche fortunato

Qualcuno ha già in mano l'Edizione Deluxe per PS4 di Final Fantasy 7 Remake ed ha immancabilmente postato su Reddit le immagini del contenuto della confezione. Scatenando tutta la nostra invidia.

Su Reddit stanno cominciando a comparire i primi fortunati che hanno già in mano l'Edizione Deluxe per PlayStation 4 di Final Fantasy VII Remake. Sfortunatamente non sappiamo da dove scriva il fortunato e soprattutto come abbia fatto a recuperare questa primizia con così tanto anticipo e coi negozi di mezzo mondo chiusi per l'emergenza coronavirus.

Dalle immagini possiamo solo intuire che il fortunato scriva da un paese PEGI, dato che le foto postate riportano chiaramente la dicitura "PEGI 16" sull'angolo in basso a sinistra della confezione.

Tale NateLo22 non solo ha una copia per sé, ma ha mostrato anche una foto nella quale si vedono più Edizioni Deluxe in mano sua. Quello che stupisce è che il gioco sia già arrivato presso i fornitori, ben due settimane prima dell'uscita ufficiale, ancora fissata per il 10 di aprile.

Se fosse confermata, però, questa immagine dovrebbe rassicurare tutti coloro che hanno prenotato la loro copia fisica del gioco e temevano che l'emergenza sanitaria attuale avrebbe rallentato la produzione dei dischi: se la catena di distribuzione non avrà intoppi, tutto dovrebbe arrivare nei tempi prefissati.

Per chi se lo chiedesse, all'interno dell'Edizione Deluxe saranno contenuti (sempre se che l'immagine non si riveli un falso) il gioco, un CD con la colonna sonora, un artbook con la copertina rigida e una confezione in metallo con sopra un Sephiroth avvolto dalle fiamme.

Noi comuni mortali dovremo, comunque, aspettare altre due settimane per poterlo giocare: avremo tutto il tempo per leggere con calma il nostro speciale Final Fantasy VII Remake, il classico modernizzato secondo Square Enix.