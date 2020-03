CS:GO ESL Vodafone Championship, gli highlight del 26 marzo 2020

Il CS:GO ESL Vodafone Championship continua e così ecco puntuali gli highlight della giornata del 26 marzo 2020, ovverosia il quinto appuntamento per la prestigiosa competizione esport dedicata allo sparatutto Valve e sponsorizzata dal colosso delle telecomunicazioni.

Le sequenze evidenziano l'incredibile abilità dei giocatori in gara, che vantano una grande rapidità di puntamento e una precisione incredibile anche per i colpi dalla distanza. Non per niente la CS:GO ESL Vodafone Championship è uno dei campionati esport più prestigiosi del nostro paese.

Counter-Strike: Global Offensive sta vivendo un gran bel periodo, complici anche le competizioni eSport, con record di utenti su Steam e tanto entusiasmo. Merito del cambio di modello economico alla base del gioco, ma anche del gameplay estremamente chiaro e spettacolare, che non stanca mai di riservare sorprese ed emozioni.

Le partite dell'ESL Vodafone Championship rappresentano un appuntamento fisso su Multiplayer.it: potete seguirle ogni giovedì in live sul sito o sul nostro canale Twitch.