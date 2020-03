Resident Evil 2 Remake per PS4 è disponibile a poco più di 20 euro su Amazon: quale migliore occasione per prepararsi al meglio per l'uscita del remake di Resident Evil 3?

Crediamo nessuna, per questo motivo vi segnaliamo quella che è, con ogni probabilità, il prezzo più basso raggiunto da questo capolavoro: 21,60 euro. Potete trovare e acquistare il gioco a questo indirizzo.

La copertina è in inglese, ma il gioco è completamente in italiano. Potete leggere qui la nostra recensione di Resident Evil 2 per rendervi conto della qualità della conversione di Capcom.

L'unico inconveniente è che il gioco vi sarà recapitato entro il 4 aprile e non con le solite tempistiche fulminee di Amazon. Avrete comunque tutto il tempo per completare il remake di Resident Evil 2 prima che Resident Evil 3 remake sia disponibile.

Un modder italiano, ovviamente su PC, sta lavorando ad una mod raytracing che rende l'horror di Capcom ancora più bello e misterioso. Anche se c'è da dire che il lavoro di Capcom non sfigura su di una console tradizionale.