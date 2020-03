Acer e didattica a distanza: Acer for Education supporta studenti e scuole

Acer è in prima linea per il supporto di studenti, insegnanti e scuole nella didattica a distanza con il programma Acer for Education, che risulta particolarmente in tema durante questo periodo di distanziamento sociale e quarantena in cui praticamente tutte le istituzioni scolastiche italiane devono fronteggiare la nuova sfida del remote learning.

Acer for Education propone soluzioni software orientate alla didattica, che si uniscono in un ecosistema a 360 gradi che combina hardware, tecnologie, assistenza con una rete di partner strategici, spiega la compagnia.

Riccardo Tavola, Responsabile Education di Acer afferma "Grazie alla nostra offerta, completa e all'avanguardia, nel 2019 Acer si è imposta come leader del mercato Education in Italia nel settore K-12 con una market share vicina al 30%. E proprio in questo momento, le risorse Education sono fondamentali per scongiurare l'eventualità che la chiusura delle scuole interrompa il percorso di apprendimento negli istituti di ogni ordine e grado. In queste settimane molti istituti scolastici stanno sperimentando l'insegnamento da remoto, un'altra risorsa della didattica moderna, preziosa per consentire agli alunni di seguire le lezioni da casa. Grazie alle tecnologie flessibili dei nostri prodotti e con il contributo dei nostri partner vogliamo supportare i protagonisti del mondo scolastico affinchè possano oggi lavorare da casa con estrema semplicità. Una panoramica completa di tutti gli applicativi che consentono il collegamento remoto è evidenziata nel nostro blog Acer for Education". Potete dunque trovare ulteriori informazioni sulla questione a questo indirizzo. Per favorire la realizzazione di una scuola digitale Acer sta organizzando, in collaborazione con i propri partner, una serie di webinar, di modo da permettere a tutti gli istituti interessati di prendere parte online.

In particolare, in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Microsoft Italia sono state organizzate una serie di attività formative rivolte a tutto il personale scolastico che include la presentazione degli applicativi di Microsoft Office 365 a supporto della Didattica Sway, Forms e Teams.

Gratuito per le scuole di ogni ordine e grado, Microsoft Teams offre gli strumenti necessari per creare un'aula online, in cui insegnanti e studenti possano incontrarsi e condividere materiali di apprendimento. Sono previste ancora due sessioni a cui possono partecipare i docenti: Venerdì 3 Aprile: ore 15.30-17.00 - Amministrazione e sicurezza con Office365 . Verranno illustrate le funzionalità tecniche legate alla sicurezza e alla gestione della scuola virtuale. Link per partecipare

. Verranno illustrate le funzionalità tecniche legate alla sicurezza e alla gestione della scuola virtuale. Link per partecipare Lunedì 6 Aprile: ore 15.30-17.00- Strategie di comunicazione e interazione a distanza con Teams. Link per partecipare Anche Google offre l'opportunità per tenere e seguire lezioni a distanza con Hangouts Meet e Google Classroom e per fare test con Google Forms e Quiz. Ottimi tutorial vengono presentati dalla professoressa Giovanna Bicego, Animatrice Digitale dell'Istituto Comprensivo Parise di Arzignano. Il primo tutorial è stato pubblicato sulla nostra pagina Facebook. Nei prossimi giorni ne arriveranno altri.

Grazie a questi strumenti offerti dalla tecnologia si potrà rendere l'apprendimento da casa coinvolgente ed efficace come quello in classe, anche in questa situazione di emergenza.