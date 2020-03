Elden Ring, mondo di gioco e narrazione in nuove voci di corridoio

Elden Ring continua ad essere un oggetto misterioso, nonostante si trovi attualmente in cima alla lista delle attese di molti videogiocatori, semplicemente per il fatto di essere la nuova produzione di From Software, pertanto accogliamo con interesse nuovi dettagli su mondo di gioco e narrazione anche se arrivano come semplici voci di corridoio.

La fonte è sempre la stessa, ovvero l'utente Omnipotent di ResetEra, che a quanto pare si è fatto una vera e propria cultura su Elden Ring. I casi sono due: o ne sa veramente qualcosa ed è in contatto effettivo con qualche sviluppatore, oppure si sta costruendo una fama online con una quantità enorme di bufale ben dosate e dispensate con regolarità lodevole.

In ogni caso, i suoi primi "leak" sul gioco si sono rivelati corretti e questo è abbastanza per prenderlo in considerazione. In questo caso si parla soprattutto di ambientazione e di narrazione in Elden Ring, aspetti su cui a quanto pare From Software si è concentrata anche di più rispetto a quanto fatto finora con la serie Dark Souls e Bloodborne.

D'altra parte, il gioco è stato scritto in collaborazione con George R.R. Martin, cosa che assicura quantomeno una costruzione del mondo fantasy alquanto poderosa. In effetti, secondo Omnipotent si tratta di un gioco dotato di un mondo vasto e credibile, fantasioso ma particolarmente vivido e ricco di elementi.

In maniera simile allo stile di Martin, il mondo messo in scena ha elementi fantasy ma sono modificati o piegati in maniera differente per creare qualcosa di diverso dallo standard, mentre la storia prende in considerazione aspetti politici e rapporti di forze che plasmano la struttura sociale e geo-politica del mondo. Si tratta, in generale, di un lore e una narrazione molto più complesse di quanto visto finora nelle produzioni del team.

La narrazione ha aspetti ambientali, nel senso che è diffusa nella vasta ambientazione del gioco ed emerge dalle situazioni in cui ci si trova. Inoltre non si tratta solo di personaggi e luoghi menzionati nei racconti, ma di elementi tangibili che possiamo visitare e conoscere durante il gameplay.

Insomma, tutte informazioni ancora molto vaghe ma che non fanno che aumentare l'attesa per Elden Ring. Nel frattempo, come notizia certa sappiamo che il compositore di Bloodborne e Sekiro è all'opera sulla colonna sonora, mentre altre voci di corridoio avevano riferito nuovi dettagli tra grafica, performance e periodo di uscita.