E3 2020 cancellato, anche Ubisoft annuncia un evento in streaming

Ubisoft ha annunciato un evento in streaming dopo la notizia della cancellazione dell'E3 2020: la casa francese sopperirà in questo modo all'annullamento della tradizionale conferenza in quel di Los Angeles.



"La salute e il benessere di team, giocatori e parner è la nostra priorità. Dunque, benché contrariati, supportiamo pienamente la decisione di ESA che ha cancellato l'E3 2020", ha scritto Ubisoft su Twitter.



"L'E3 è e continuerà a essere un momento in cui la nostra community si riunisce e condivide il proprio amore nei confronti dei videogame", prosegue il messaggio pubblicato dalla casa francese.



"Stiamo esplorando altre opzioni al fine di organizzare un'esperienza digitale che ci consenta di condividere tutte le entusiasmanti notizie e gli annunci che avevamo pianificato. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli!"



Dopo l'annuncio di Phil Spencer per l'evento in streaming di Xbox, dunque, anche Ubisoft opterà per una conferenza in streaming al fine di rivelare i suoi nuovi progetti.



Come già detto, immaginiamo che anche altri publisher si uniranno rapidamente al coro, ognuno con il proprio evento digitale: da qui a giugno ne vedremo delle belle.





An update regarding E3 2020. pic.twitter.com/cThkDIkfVm — Ubisoft (@Ubisoft) March 11, 2020