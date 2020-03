Coronavirus, esclusive PS4 su PC, E3 2020 cancellato, CoD gratis: la fine del mondo è vicina?



Sicuramente non è così, ma se ci avessero raccontato 5 anni fa di come sarebbe stato questo inizio di 2020, avremmo giustamente preso per pazzo il "profeta". Eppure adesso siamo qui, bloccati in casa a guardare i primi cenni di primavera presentarsi fuori dalla finestra senza la possibilità di uscire liberamente. Da essere una cosa lontana, che ha colpito una popolazione ancora abbastanza indecifrabile dall'italiano medio come i cinesi, ci siamo trovati il coronavirus sotto casa.



Prima sottovalutato, considerato una roba da boomer, un'invenzione per mettere in ginocchio il nostro paese, adesso il SARS CoV-2 è una cosa che rischia di bloccare il nostro paese tre settimane, senza la possibilità di andare al lavoro, di fare una passeggiata al parco, di trovare i parenti. Ecco che, visto il futuro in questo modo, capiamo un po' il giovane che è stato beccato mentre andava a comprare una PS4 fuori dal suo paese.



La cosa spaventosa è che il virus non si è ancora diffuso nel resto dell'Occidente: noi siamo solo un'avanguardia che presto colpirà con uguale o maggior forza Germania, Francia, UK, ma soprattutto gli USA, la nazione della tecnologia, delle grandi ricchezze, ma degli enormi squilibri sociali. Come bloccare un virus in un paese nel quale non si possono curare tutte le persone?



Senza entrare in discorsi complessi e più grandi di noi, i primi effetti non si stanno facendo attendere: la GDC 2020 è saltata e adesso è giunta anche l'ora dell'E3 2020. La fiera di Los Angeles è stata cancellata, ecco il comunicato di ESA. Giugno sembra ancora lontanissimo, ma non era possibile pensare che i publisher affrontassero delle spese simili per uno show con la spada di Damocle della cancellazione.



Microsoft farà uno streaming per presentare Xbox Series X, ma gli altri?



Nel frattempo, però, l'industria non si è fermata e ha pubblicato ciò che aveva tenuto in caldo negli ultimi mesi. Activision è arrivata al fotofinish con Call of Duty: Warzone, un battle royale free-to-play che potrebbe rimpiazzare Fortnite come scacciapensieri preferito durante questi giorni di quarantena.



Pensare ad Activision Blizzard che pubblica un gioco gratuitamente, per molti, potrebbe sembrare un chiaro segno che l'Apocalisse è vicina. Il sapere che la prima esclusiva first party di PlayStation sta per arrivare su Steam, potrebbe essere considerata la chiara prova del nove. Ci sembra quasi di sentire gli zoccoli dei cavalli di Guerra, Morte, Conflitto e Furia provenire dal fondo della strada.



I prossimi passi cosa sono? Giochi Xbox su Switch? O i personaggi di Nintendo su dispositivi mobile? Come, ci sono già? E le mezze stagioni, qualcuno le ha viste? Scusate, è la terza settimana di clausura con suocera, moglie e figli e la cosa sembra che durerà ancora a lungo.



Da tutto questo casino, però, una cosa è sicura: il mondo dei videogiochi molto probabilmente cambierà radicalmente. Come? Parliamone!