PlayStation Plus aprile 2020: Uncharted 4 e DiRT Rally 2.0

Uncharted 4: Fine di un Ladro

Pubblicato nel 2016, in esclusiva per PlayStation 4, Uncharted 4: Fine di un Ladro rappresenta una spettacolare chiusura per le avventure di Nathan Drake, che avevano fatto il proprio debutto nel 2007 su PS3 con il primo episodio, Drake's Fortune. Il protagonista della serie si è ritirato a vita privata dopo le ultime spedizioni, ma l'inaspettato ritorno di suo fratello Sam, finora creduto morto, cambia le cose.

Sam si è infatti messo in una brutta situazione e per saldare un pesante debito deve assolutamente trovare un tesoro nascosto, così chiede l'aiuto di Nathan che non può in alcun modo negarglielo. I due partono quindi alla volta dell'Italia insieme all'amico fidato Sully, e lì entrano in possesso di un manufatto che dovrebbe essere la chiave per l'importante ritrovamento; inoltre fanno la conoscenza della inarrestabile Nadine Ross, capo di un gruppo di mercenari sulle tracce dello stesso tesoro.

Tra flashback e nuovi avvenimenti, colpi di scena e graditi ritorni, la campagna di Uncharted 4: Fine di un Ladro tiene incollati dall'inizio alla fine, grazie non solo a una realizzazione tecnica straordinaria e ai tanti paesaggi mozzafiato che ci troveremo a esplorare, ma anche a un gameplay mai così solido e sfaccettato, che introduce diversi nuovi elementi in particolare per quanto concerne il sistema di combattimento e le fasi stealth.

Il risultato finale è senza dubbio un capolavoro, l'espressione finora più pura del talento di Naughty Dog per la narrazione cinematografica e per una direzione che non delude mai, alternando situazioni assolutamente spettacolari e lasciando spazio anche a importanti approfondimenti per i protagonisti.