Call of Duty: Warzone, un video celebra i 50 milioni di giocatori

Come saprete, Call of Duty: Warzone ha raccolto più di 50 milioni di giocatori. Per festeggiare il risultato, Infinity Ward e Activision hanno pubblicato un nuovo video, chiamato Inno, che potete vedere in testa alla notizia. Nel video, che dura poco più di un minuto, possiamo vedere non solo delle sequenze di gioco, ma anche alcuni streamer che lo hanno provato.

Leggiamo la descrizione ufficiale del video: "50 milioni di giocatori sono scesi nel campo di battaglia di #Warzone dando vita a momenti straordinari.

Non vediamo l'ora di assistere alle vostre prossime grandi imprese. #FreeCallofDuty"

Call of Duty: Warzone è un battle royale in prima persona free-to-play, in cui 150 giocatori si scontrano su di una vastissima mappa dove vince l'ultimo a rimanere vivo. Proprio oggi abbiamo riportato di un glitch che rende invincibili in giocoe che si spera venga presto risolto.

Per avere più informazioni, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Call of Duty: Warzone, il quale è disponibile per PC, Xbox One e PS4.