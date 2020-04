Guilty Gear: Strive: un video illustra Faust

Arc System Works ha pubblicato un nuovo video di Guilty Gear: Strive per illustrare Faust, uno dei personaggi giocabili inclusi da subito nel roster.

Attualmente Guilty Gear: Strive è in closed beta e lo sviluppatore giapponese sta rilasciando giornalmente dei video per illustrare le basi del gioco e le tecniche di tutti i personaggi. Trovate il filmato in testa alla notizia.

La closed beta di Guilty Gear: Strive, giocabile su PS4, durerà fino al 19 aprile. La versione finale del gioco implementerà il celebre netcode Rollback che potenzierà l'online. La data d'uscita del gioco rimane confermata per l'autunno 2020, anche se l'attuale emergenza sanitaria mondiale potrebbe farla slittare di qualche settimana.