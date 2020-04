Ninjala per Nintendo Switch: data dell'open beta, nuovo diario di sviluppo e informazioni sul Season Pass

Gungho Online Entertainment ha annunciato la data dell' open beta di Ninjala per Nintendo Switch , ha pubblicato un nuovo diario di sviluppo del gioco e ha svelato delle informazioni sul Season Pass. Ma andiamo con ordine.



In testa alla notizia, invece, trovate il secondo diario di sviluppo in cui il presidente Kazuki Morishita e il director di Ninjala Motoki Kaneda ci parlano del sistema di combattimento, inclusi i sistemi legati al punteggio, alle parry, all'energia Shinobi e alla creazione delle armi. Nel video c'è anche spazio per qualche tecnica di combattimento avanzata.

Per quanto riguarda il Season Pass di Ninjala, se ne parla alla fine del video, insieme alla spiegazione del funzionamento delle Medaglie Ninja.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Ninjala è un action game multiplayer free-to-play per Nintendo Switch. Uscirà il 27 maggio 2020 su Nintendo eShop (il 28 in Giappone).