Final Fantasy VII Remake Minigiochi: come superare le prove del Rompicasse e ottenere i Trofei "Spaccatutto" e "Demolitore"

In questa guida vi spiegheremo come partecipare e completare tutte le sfide del minigioco Rompicasse e ottenere tutte le ricompense in palio.

Uno dei tanti minigiochi di Final Fantasy VII Remake vi chiederà di combattere al meglio delle vostre capacità... per rompere delle scatole. Ok, non è proprio il modo migliore per sfruttare le abilità da SOLDIER di Cloud, ma in palio ci sono tante ricompense utili e ben due trofei, "Spaccatutto" e "Demolitore".

Potrete partecipare al minigioco Rompicasse una volta arrivati nei bassifondi del Settore 5, durante il Capitolo 8. Completate l'incarico secondario "Piccola Perlustrazione". Una volta fatto sbloccherete un'altra missione secondaria, "Prova di eroismo", che vi permetterà di partecipare al minigioco. Andate nella base segreta dei bambini (contrassegnata nella mappa con un simbolo a forma di stella) e parlare con la piccola Sara per iniziare a giocare. Le regole per questo simpatico mini-gioco sono davvero molto semplici: dovete distruggere quante più scatole nel minor tempo possibile. Ci sono differenti tipologie di scatole, ognuna delle quali elargisce un quantitativo di punti differente (facilmente intuibile dal numero stampato sopra di esse). Rompendo i box gialli otterrete semplicemente dei punti, mentre con quelle blu ricaricherete anche la barra ATB. Infine quelle rosse aggiungono del tempo extra al timer della sfida, quindi rompetele subito non appena ne avete l'occasione. In generale, più una cassa è grande più colpi saranno necessari per distruggerla.





Durante la sfida Cloud può utilizzare solo le abilità Colpo Audace e quella associata alla Spada equipaggiata. Per questo motivo vi consigliamo di usare la Lama d'Acciaio per sfruttare la tecnica "Catena Rapida". Questa abilità infatti è fondamentale per rompere rapidamente le grandi casse blu, facendovi risparmiare così del tempo prezioso. Inoltre, potrebbe rivelarsi utile anche la materia "Aggirante". Grazie a quest'ultima potrete eseguire un attacco ad ampio raggio dopo una schivata, ottimo per distruggere le casse più piccole velocemente, riempendo al tempo stesso la barra ATB. Non appena iniziato il mini-gioco concentratevi sui gruppi di casse gialle per accumulare punti velocemente e rompete tutte le casse rosse che vedete per allungare il timer complessivo. Tralasciate pure le casse blu più piccole da 100 punti: sono molto resistenti e il tempo necessario per romperle non vale i punti in palio. Sfruttate la barra ATB unicamente per rompere le grandi classe blu che bloccano il percorso utilizzando "Catena Rapida" (di norma bastano due utilizzi per romperne una o due se sono molto vicine).

In base al punteggio che avrete ottenuto allo scadere del tempo, riceverete ricompense differenti. Superando la soglia dei 30.000 punti sbloccherete anche il Trofeo "Spaccatutto". Ecco i premi della modalità normale:



Premio di partecipazione: Medaglia Moguri

10.000 punti: Elisir

20.000 punti: amuleto della mezzaluna

30.000 punti: Ingranaggio magico



Per accedere alla modalità difficile del Rompicasse dovrete attendere il Capitolo 14. Anche in questo caso potrete accedere al minigioco dalla base segreta dei bambini nei bassifondi del Settore 5. La sfida sarà leggermente più complicata, ma la strategia di base rimane la stessa che abbiamo descritto sopra. Con un po' di pratica, non avrete problemi a raggiungere la soglia dei 30.000 punti. Ecco i premi della modalità difficile: