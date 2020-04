Sony sta realizzando un robot da compagnia per giocatori solitari?

Stando a un brevetto, Sony sarebbe al lavoro su di un robot da compagnia per videogiocatori solitari, immaginiamo di PS4 e PS5 (ma non solo). Cosa farebbe nella pratica questo simpatico aggeggio? Sostanzialmente ci guarderebbe mentre giochiamo, reagendo al gameplay e alle nostre emozioni. Inoltre ci dovrebbe spingere a provare a più giochi.

Stando al brevetto, quando un giocatore viene guardato giocare la sua motivazione aumenta. Quindi questo robot sarebbe pensato per sviluppare empatia con il suo giocatore, mostrando felicità o tristezza in base a ciò che succede sullo schermo. Inoltre dovrebbe imitarne le emozioni.

Per riuscire nell'impresa, Sony ha creato un'unità di deduzione dei sentimenti che si occuperà, indovinate un po', di capire i sentimenti del giocatore. Di nostro siamo affascinati ed eccitati da una simile tecnologia, non perché avere bisogno di un compagno robotico che ci motivi a giocare non sia triste e inquietante come sembra, ma perché speriamo che prima o poi i robot si ribellino e ci uccidano tutti.

Battute a parte, trattandosi di un brevetto, non diamo per scontato che diventi un prodotto fatto e finito. Le compagnie tecnologiche depositano migliaia di brevetti che giacciono inutilizzati. Per adesso, quindi, consideriamolo una mera curiosità.