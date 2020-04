iPhone 12: prezzi più accessibili, stando a un rumor

I prezzi degli smartphone della famiglia degli iPhone 12, non ancora annunciata, potrebbero essere più accessibili rispetto ai vecchi modelli. Jon Prosser di Front Page Tech ha riportato quelli che, stando a una sua fonte, dovrebbero essere i prezzi dei futuri iPhone. Impossibile non notare come Apple potrebbe aver diversificato moltissimo l'offerta rispetto ai suoi standard, partendo da una fascia di prezzo di 649 dollari per quello che possiamo considerare il modello d'ingresso: l'iPhone 12 da 5,4 pollici.

Considerando che la casa di Cupertino non ha mai venduto un telefono OLED sotto i 999$, si tratta di una novità interessante, che mostra un grosso cambio di mentalità rispetto agli ultimi anni. Gli iPhone 12 presentati a settembre dovrebbero essere quattro, tutti con schermi OLED e 5G. Vediamo un elenco riassuntivo di cosa potrebbe essere annunciato:

iPhone 12 da 5,4 pollici - OLED/5G: 649$

iPhone 12 da 6,1 pollici - OLED/5G: 749$

iPhone 12 Pro da 6,1 pollici - OLED/5G: 999$

iPhone 12 Pro Max da 6,7 pollici - OLED/5G: 1.099$