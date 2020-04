Succubus, il nuovo trailer è dedicato a un demone stupratore

Il nuovo trailer di Succubus è davvero controverso. È dedicato al Chort, un grosso demone dotato di un enorme fallo con cui va in giro a stuprare le creature infernali. Essendo un essere maligno immaginiamo che possa anche starci come tratto caratterizzante, ma consigliamo di guardare il filmato solo ai meno sensibili. Per sicurezza lo abbiamo messo in fondo alla notizia, così potete pensarci un attimo prima di premere il tasto play.

Nel gioco, sostanzialmente uno sparatutto in prima persona, i Chort sono anche dei nemici agguerritissimi di Vydija, la succube protagonista. Sono agguerriti, implacabili e fanno una considerevole quantità di danni usando i loro attacchi caricati e compiendo dei lunghissimi salti. Più forte della maggior parte degli altri demoni, il Chort è immune ad alcuni attacchi di Vydija, come la spinta o lo stordimento.

Succubus è ambientato nello stesso universo di Agony, il primo e altrettanto controverso gioco di Madmind Studio. Presentato sin da subito come un titolo estremo e pieno di contenuti limite, uscirà solo su PC a quanto pare nel 2020, anche se non ha ancora una data d'uscita ufficiale.