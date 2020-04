Life is Strange 2: disponibile la demo PC da giocare in streaming

Square Enix ha reso disponibile una demo gratuita di Life is Strange 2 per PC, giocabile in streaming, realizzata in collaborazione con la piattaforma Polystream. Ciò significa che è accessibile da browser e che per giocare non avete bisogno di scaricare nulla.

Demo in streaming di Life is Strange 2 per PC

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

La demo in streaming ti dà l'opportunità di provare gratuitamente quest'avventura vincitrice di un premio BAFTA. Devi solo visitare il sito web, cliccare su "STREAM DEMO" e aprire il piccolo launcher di Polystream. Potrai giocare subito a Life is Strange 2 senza bisogno di effettuare il download del gioco.

Life is Strange 2 narra la storia di due fratelli, Sean e Daniel Diaz, rispettivamente di 16 e 9 anni, costretti a scappare dalla loro casa nella periferia di Seattle dopo un tragico evento che cambierà le loro vite per sempre. A complicare ulteriormente la situazione si aggiunge l'arrivo di un nuovo, entusiasmante potere telecinetico che avrà grandi ripercussioni su Sean e Daniel e sul loro rapporto fraterno. La loro vita non sarà mai più come prima.

Ogni avventura inizia con un singolo passo, e in questa demo ti metterai nei panni di Sean per scoprire com'era la sua vita nei sobborghi della città prima di quel giorno in cui tutto è stato sconvolto.

Per i creatori in 3D di varie industrie, dai giochi, l'automobilistica, l'architettura, quella manifatturiera, fino alla moda, Polystream è la piattaforma che offre infinite esperienze in 3D in tempo reale soddisfando la necessità di immediatezza, immersione e interazione a livello mondiale dal cloud su qualsiasi scala. Con Polystream non ci sono download né attese, solo grandi esperienze direttamente dal cloud. Con un'estensione senza interruzioni tra provider di servizi sul cloud, Polystream offre la libertà di raggiungere un grosso numero di utenti in contemporanea. Le possibilità offerte da Polystream sono un'opportunità per i nuovi modelli business innovativi nei videogiochi e la monetizzazione di contenuti e applicazioni in 3D per costruire e distribuire esperienze su qualsiasi scala dal cloud.



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Life is Strange 2 è disponibile per PC, Xbox One e PS4.