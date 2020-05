Apple e vendite iPhone resistono al coronavirus: risultati finanziari migliori del previsto

I risultati finanziari di Apple e le vendite degli iPhone hanno resistito al coronavirus, bilanciando il contraccolpo economico della pandemia a livello globale. I tanti attesi risultati finanziari di Cupertino alla fine sono arrivati e potremmo riassumerli con questa frase: poteva anche andare peggio.

Vi avevamo già parlato delle vendite degli iPhone diminuite a causa del coronavirus (e non ci sarebbe neanche troppo da stupirsi). Apprendiamo in queste ore che i risultati finanziari sono stati meno negativi del previsto, grazie agli investimenti di Apple nello streaming in abbonamento; il secondo trimestre fiscale di Apple è stato segnato da un fatturato cresciuto dello o,5%, battendo così le previsioni di 54,54 miliardi di dollari (Apple ha raggiunto i 58,3 miliardi).

Per comprendere meglio la situazione: l'anno scorso i guadagni di Apple dello stesso periodo si aggiravano sugli 11,56 miliardi, quest'anno ammontano a 11,25 miliardi. Poteva decisamente andare peggio. Certo gli iPhone non hanno segnato vendite record, anzi hanno risentito di un calo nelle vendite del 7%, leggermente al di sotto di quanto pronosticato. Ci hanno pensato i servizi a bilanciare la situazione, grazie a iCloud, Apple Music e AppleTv+.

Apple tra l'altro non è neppure l'unica società ad aver risentito, dal punto di vista economico, della pandemia da coronavirus. Le vendite di Samsung Galaxy S20 sono state inferiori alle aspettative per lo stesso motivo.