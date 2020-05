Mafia 3 è gratis e in forte sconto su Steam per una settimana

Mafia 3, l'ultimo capitolo della celebre serie di sandbox di 2K Games, è gratis e in forte sconto su Steam per una settimana. L'avventura di Lincoln Clay sarà scaricabile gratuitamente fino al 7 maggio: perché non approfittarne per provare l'ultima fatica di Hangar 13?

Nonostante qualche critica, l'ultimo capitolo della serie di Mafia ha raccolto recensioni perlopiù positive. Noi, per esempio, nella recensione di Mafia 3 abbiamo detto che "Mafia III è il classico titolo che per tutta una serie di motivazioni non riesce a raggiungere una votazione tale da giustificare il suo acquisto a prescindere o a risultare appetibile anche soltanto ai fan del genere. Merita sicuramente di essere giocato perché porta in scena una delle migliori trame viste in un videogioco negli ultimi anni e offre alcuni interessanti spunti in una formula, quella dei free roaming open world, ormai talmente rodata da risultare persino stantia. Tuttavia gli evidenti problemi nel design delle missioni, un'intelligenza artificiale davvero ai minimi livelli e un comparto tecnico che denota una mancanza di pulizia e ottimizzazione ci obbligano a far scendere sensibilmente la nostra valutazione."

Comunque il gioco di Hangar 13 è gratis fino al 7 maggio 2020 su Steam, quindi perché non constatare in prima persona se nel frattempo lo studio ha sistemato questi problemi o se, nonostante i difetti, quella di Hangar 13 è un'esperienza che ben si adatta alle vostre corde? Nessuna, per questo vi diciamo che a questo indirizzo è possibile scaricare il gioco e nel caso acquistarlo a solo 9,99 euro.

I requisiti tecnici minimi della versione PC sono i seguenti: