Animal Crossing: lo scrittore di Rogue One vuole Reggie, Brie Larson e Danny Trejo nel suo show

Gary Whitta, lo scrittore di famoso per la sceneggiatura di Rogue One: A Star Wars Story, ha creato uno show virtuale in Animal Crossing: New Horizons. Come se non bastasse, Whitta adesso vuole invitare nel suo spettacolo altri celebri isolani. E perché non puntare all'ex presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aime, all'attrice di Captain Marvel Brie Larson e il duro dal cuore tenero Danny Trejo? D'altra parte hanno tutti manifestato il loro amore per il gioco.

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato dell'iniziativa di Gary Whitta: lo sceneggiatore di Rogue One: A Star Wars Story ha avviato un talk show in Animal Crossing: New Horizons con il quale entra in contatto coi suoi fan in queste settimane di distanziamento sociale. Una volta imbastito lo studio virtuale e il format, adesso Whitta è in cerca di ospiti. E visto che Animal Crossing: New Horizons sembra avere un forte ascendente su tante star di Hollywood, ma non solo, ecco che il presentatore ha cominciato a contattare l'ex presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aime, l'attrice celebre anche per essere Captain Marvel Brie Larson e la star di Machete Danny Trejo, tutti grandi appassionati di New Horizons.

I messaggi coi quali il Whitta ha contattato queste star non lasciano molti dubbi e anzi, Regginator si è subito dimostrato interessato allo show. Come finirà? Non lo sappiamo, ma intanto lo show non sembra avere difficoltà a trovare ospiti: questa settimana è stato il turno di Felicia Day.

Another BIG episode of #AnimalTalking tomorrow at 9am PT! Our celebrity guests will be @ManMadeMoon and @FeliciaDay! This is gonna be good! https://t.co/97zpoQBJjL pic.twitter.com/M3aXVYhagG — Gary Whitta (@garywhitta) April 30, 2020

Danny you need to come be a guest on the Animal Crossing talk show! https://t.co/qwKngra5tp — Gary Whitta (@garywhitta) April 30, 2020

Gary, DM me. Would love to learn more. https://t.co/btfVwVAK2q — Reggie Fils-Aime (@Reggie) May 1, 2020