Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 2/5/2020

Le offerte Amazon di questi giorni non brillano per varietà o portata degli sconti, ma non ci fanno mancare occasioni interessanti a partire dal Surface Laptop 3, di nuovo in sconto di 100 euro. Segue un ottimo alimentatore Seasonic accompagnato da alcuni degli sconto più interessanti degli ultimi giorni, aumentati di qualche euro nel caso delle cuffie JBL Tune 660 e del monitor professionale HP EliteDisplay E223d.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited (al momento gratis per tre mesi), Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.