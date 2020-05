Microsoft Flight Simulator: tante nuove immagini direttamente dall'Alpha PC

Microsoft Flight Simulator è senza dubbio uno dei giochi tecnicamente più promettenti della prossima generazione. Sia per l'ampiezza dei contenuti proposti, sia per la qualità di ogni dettaglio. A (ennesima) dimostrazione, ecco tante nuove immagini prese direttamente dall'Alpha per PC.

Il gioco di Asobo Studios, in arrivo entro la fine dell'anno su PC e Xbox One (chissà se sarà presente alla presentazione ufficiale della console e dei giochi Xbox Series X di maggio), è sicuramente uno degli esempi più lampanti di tutto quello che graficamente e tecnicamente potrà fare la prossima generazione di console. L'utilizzo di un hardware più performante, unito alla potenza cloud di Micorsoft Azure sono in grado di offrire un dettaglio grafico al momento impareggiabile e una quantità di contenuti incredibile, come la presenza di tutti gli aeroporti del mondo.

In questo nuove immagini si possono vedere delle incredibili nuvole, nuovi paesaggi, tramonti romantici e laghi spettacolari. Insomma, ce ne è per tutti i gusti. A fare queste foto sono stati gli utenti simtom112, DampGepard9514, OperatorLand468, Fclem33, Captn Klotz, PlumbingStar6, Jtflightjt, Tomlaut1980, Fmgc320, Fhcraig e WhiteLight506, complimenti a loro.