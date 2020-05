Facebook: l'emoji che abbraccia il cuore per accorciare il distanziamento sociale è disponibile

Continuano ad arrivare gesti dal mondo della tecnologia per aiutare tutti gli utenti a sentirsi vicini, nonostante le restrizioni ancora vigenti a causa della pandemia da coronavirus; e anche per ricordare loro di mantenere il necessario distanziamento sociale. Nel momento in cui scriviamo Facebook ha finalmente reso disponibile la sua nuova emoji con cuore, che tanto sta facendo parlare di sé il mondo del web.

Si tratta dell'ormai nota emoji che abbraccia il cuore, per favorire e allo stesso tempo accorciare il distanziamento sociale: una faccina che ricorda come dobbiamo necessariamente restare lontani, ma pur restando sentimentalmente vicini (da qui l'uso del cuore), perché - almeno questo pare essere il messaggio di Mark Zuckerberg, nessuno è mai davvero solo.

Per inserire la nuova emoji di Facebook è sufficiente esercitare una leggera pressione sul pollice del like, così da far comparire il piccolo menù con le altre emoji (dove sono presenti anche la risata e la faccina arrabbiata): è qui che troverete il nuovo cuore abbracciato dallo smile. Attualmente è disponibile sia su Facebook per browser web che da app per Android e iOS, anche se un numero limitato di utenti continua a non vederla, per qualche motivo. Il tutto verrà risolto lato server nelle prossime ore.

Questa emoji era stata annunciata dalla società già nelle scorse settimane. Vi piace? La utilizzerete? Sempre a supporto dell'emergenza coronavirus Facebook ha anche rilasciato Messenger Rooms, per le videochiamate fino a 50 presenze.

On Facebook, we will launch a seventh Reaction alongside the existing six. The new Care Reaction will start rolling out next week globally and you can use it to react to posts, comments, images, videos, or other content on the app and https://t.co/t0PZL74vjg pic.twitter.com/PkpbCoPc4F — Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020