Facebook Messenger Rooms disponibile, la risposta di Mark Zuckerberg alle videochiamate

Facebook Messenger Rooms è ora disponibile in gran parte dei paesi del mondo: si tratta della risposta di Mark Zuckerberg all'esigenza di videochiamate, una domanda sempre più intensa nelle ultime settimane anche e soprattutto a causa della pandemia da coronavirus. Approfondiamo dunque la nuova funzionalità.

Che cos'è Facebook Messenger Rooms, tanto per cominciare? Una live chat pensata per le videochiamate, un gruppo che può ospitare fino a cinquanta partecipanti in un dato momento. Questa funzione permetterà ad amici, parenti e conoscenti di effettuare videochiamate tra di loro; anche a perfetti sconosciuti, volendo, e qui il rischio per la privacy e la sicurezza è chiaramente dietro l'angolo. Questa nuova feature sarà molto accessibile e snella, nelle intenzioni di Mark Zuckerberg: difatti vi si potrà accedere sia da Facebook che da Facebook Messenger, per poi condividere le stanze anche dalla sezione Eventi, Notizie, Stato e via dicendo. Resta da capire se l'aggiornamento di Facebook Messenger Kids sia in qualche modo legato anche a questa novità.

Per ora il limite delle videochiamate è stato fissato a cinquanta presenze, ma bisognerà tenere d'occhio l'evoluzione di Facebook Messenger Rooms nel prossimo periodo per capire se verrà ampliato o ridotto. Facebook conta di integrare queste stanze anche con Instagram, WhatsApp e Portal, nel più breve tempo possibile. Altro dettaglio molto importante: potranno partecipare alle live persino persone non iscritte a Facebook, tramite un link diretto condiviso dai partecipanti. Va da sé che i presenti potranno modificare sfondi, aggiungere effetti divertenti al proprio volto, sfruttare sticker, e tutte le altre frivolezze del caso.

E voi utilizzerete Facebook Messenger Rooms? O dopo i recenti scandali di Facebook legati alla privacy, la piattaforma social in questione non fa più per voi?