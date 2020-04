Fortnite, come ottenere Mida Spettri e Mida Ombre

Finalmente su Fortnite Capitolo 2 è possibile sbloccare l'ultima variante per le skin del Battle Pass della Stagione 2: stiamo parlando naturalmente di Mida Spettri e Mida Ombre, e in questa rapida guida vi spiegheremo rapidamente e facilmente come fare (e dove farlo).

Adesso Mida possiede due stili aggiuntivi, uno per gli Spettri e uno per le Ombre: sono le due fazioni che si stanno affrontando sull'isola di Fortnite Capitolo 2. Avete presente i Boss con le armi mitiche? Bene, Mida è nientemeno che il loro capo. E dopo aver portato a termine tutte le sfide di Missione di Mida, potrete ottenere un costume alternativo anche per lui: uno solo, o nero o bianco.

La sfida da portare a termine sarà Consegna armi leggendarie alle casse degli spettri e delle ombre. Se volete Mida Ombre, allora dovrete portare due armi leggendarie presso le loro casse; per avere Mida Spettri farete invece il contrario. Le casse in questione sono quelle postali: ne troverete almeno due nelle principali città dell'isola di Epic Games, sempre presso i luoghi in evidenza.

Per completare la sfida non potrete usare le armi mitiche, benché la loro rarità sia superiore a quella delle leggendarie; inoltre non è possibile utilizzare neppure l'ombrello, anche se è un'arma leggendaria. Misteri di Epic Games. Nel video qui di seguito riportato l'intera procedura viene mostrata passo passo: buona fortuna, potrete anche portare a termine la consegna in partite diverse volendo.