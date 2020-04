Twitch, Alinity e il capezzolo: la streamer si auto-sospende dopo le polemiche

Alinity, la celebre streamer di Twitch, ha deciso di auto-sospendersi dopo l'incidente avvenuto nei giorni scorsi, in cui la ragazza ha involontariamente mostrato un capezzolo per un istante.

Non ci sono dubbi che la cosa sia avvenuta per errore, a giudicare anche dal video che trovate in calce, ma non di meno la mancanza di misure da parte della piattaforma ha innescato grandi polemiche da parte della community.

Per provare a chiudere la questione, Alinity ha dunque deciso di auto-sospendersi per tre giorni, a prescindere da cosa farà in concreto Twitch al riguardo.

In una serie di tweet, inoltre, la ragazza ha rivelato di essere stata sospesa in passato dalla piattaforma streaming, ma di non aver pubblicizzato la cosa.