Twitch, Alinity mostra per sbaglio il seno nudo, fioccano le richieste di ban

La streamer Twitch Alinity è di nuovo al centro delle polemiche, e di numerose richieste di ban, per l'ennesimo incidente accaduto durante un suo live stream, dove ha mostrato per sbaglio un seno nudo. Il fatto è accaduto venerdì, mentre la famigerata streamer stava tentando di infilare un panno arrotolato sotto alla maglietta, alzandola però un po' troppo.

Il seno nudo di Alinity Divine si è visto per appena un attimo, ma tanto è bastato per attivare i suoi odiatori, che non aspettano altro che che accadano fatti del genere per chiederne il ban. Alinity è parecchio malvista dalla comunità Twitch, nonostante abbia più di un milione di seguaci. Comunque sia è giusto precisare che ci sono streamer che sono state bannate per aver mostrato molto meno.

Alinity starebbe facendo di tutto per far sparire la clip dal web, ma come l'esperienza insegna, una volta che qualcosa inizia a circolare su internet, è impossibile da eliminare (la trovate in fondo alla notizia opportunamente censurata).

Chissà se Twitch la bannerà o se farà finta di niente come già fatto in passato, quando la ragazza lanciò il suo gatto in live dando vita al suo mito di ragazza cattiva perpetrato poi da una clip in cui si fotografava le natiche per sbaglio e da un'altra in cui si faceva odorare l'organo riproduttivo dal cane.