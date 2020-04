PlayStation Store, offerte del 25 aprile 2020

Su PlayStation Store le offerte non finiscono mai, e così ieri abbiamo potuto dare il benvenuto (anzi, il bentornato) alla promozione A Tutto Giappone, con sconti fino al 70% su di un'ampia selezione di giochi PS4 di produzione nipponica, dal 24 aprile al 9 maggio. L'elenco dei titoli scontati è lungo e corposo: ecco quelli che riteniamo imperdibili. Partiamo dalla Deluxe Edition di Resident Evil 2, disponibile a 24,99 euro anziché 49,99: il prezzo più basso di sempre per questa versione arricchita del titolo Capcom, che non è mai scesa più di così. Pregevolissimo remake del secondo capitolo della serie survival horror, il gioco ci mette nei panni di due differenti personaggi per altrettante campagne: Leon Kennedy, poliziotto di Raccoon City al primo giorno di lavoro, e Claire Redfield, una ragazza alla disperata ricerca del fratello scomparso. I due si incontrano per caso alle porte della città e subito si rendono conto che qualcosa non va, avendone ampia conferma una volta arrivati in centro: un'orda di zombie ha invaso le strade e in qualche modo le risposte su quanto accaduto sono nascoste nel vecchio commissariato, un edificio antico e pieno di misteri che saremo chiamati a risolvere, guardandoci al contempo le spalle dall'attacco dei raccapriccianti non-morti. Se volete risparmiare ancora di più, grazie agli Sconti di Primavera c'è anche l'edizione standard a 19,99 euro.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto In concomitanza con il debutto del gioco su Nintendo Switch, ecco che Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto va in promozione su PlayStation Store a un prezzo straordinariamente conveniente, appena 9,99 euro anziché 49,99. Una cifra molto interessante, se consideriamo il valore del pacchetto, che include l'ultimo episodio dello spettacolare tie-in sviluppato da CyberConnect2, con i personaggi e gli eventi dell'arco narrativo finale del manga di Masashi Kishimoto, e la ricca espansione Road to Boruto, che si svolge alcuni anni dopo la chiusura della serie. Tante le modalità disponibili: dalla Storia all'Avventura, passando appunto per l'espansione La Leggenda di Boruto e i contenuti di contorno, rappresentati dai vari VS, tornei, survival e il multiplayer online. La semplicità del gameplay e la straordinaria qualità della grafica in cel shading rendono questo gioco imperdibile per tutti i fan dell'opera originale.

Soulcalibur VI Il coinvolgente picchiaduro all'arma bianca di Bandai Namco, Soulcalibur VI, può essere vostro per 19,99 euro anziché 69,99, ovverosia il prezzo più basso a cui il gioco si sia mai visto su PlayStation Store. Un'ottima occasione per recuperare l'ultimo episodio del franchise, che riprende la storia della saga dall'inizio introducendo una serie di accattivanti modifiche narrative. Il fascino dell'esperienza è tuttavia legato soprattutto al combat system solido e convincente, che ribilancia i vari personaggi e aggiunge nuove mosse al loro repertorio, consentendogli di rivoluzionare le sorti di un match che sembrava già scritto; come il Reversal Edge, una manovra dirompente ma rischiosa, che eseguita con il giusto tempismo può tradursi in un'improvvisa rimonta. Il risultato finale è un picchiaduro tecnico, veloce e spettacolare, ricco di contenuti e dotato di un roster molto ampio e variegato.