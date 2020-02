Yakuza 5 Remastered, la recensione

La recensione di Yakuza 5 Remastered completa finalmente la collection prodotta da SEGA con gli episodi della serie dal terzo al quinto, che ancora mancavano su PS4 . In questo caso, tuttavia, il gioco può essere acquistato anche singolarmente su PlayStation Store, al prezzo di 24,99 euro: una dimostrazione eloquente di come il publisher sia ben consapevole del valore del quinto capitolo. Parliamo infatti del titolo che ha segnato il ritorno del franchise in occidente, e da cui è partito il sostanziale rilancio di un brand che meritava assolutamente di ritagliarsi un proprio seguito anche in Europa e negli Stati Uniti.

Le ambientazioni sono altrettanto numerose, anche stavolta curate nei minimi dettagli e caratterizzate da un'atmosfera impareggiabile, che coglie con grande fedeltà la realtà dei luoghi a cui gli scenari si ispirano: abbiamo il quartiere di Nagasugai a Fukuoka, dove Kazuma si è trasferito per condurre una vita normale e supportare con il lavoro di tassista l'orfanotrofio di Morning Glory; l'immancabile Kamurocho a Tokyo, in una delle sue versioni più sofisticate; Kineicho a Nagoya, ispirato al distretto di Nishiki; Tsukimino a Sapporo, basato sul quartiere a luci rosse Susukino; e il ritorno di Sotenbori a Osaka, con le sue meravigliose insegne tridimensionali. Ogni location presenta esercizi commerciali diversi, che vanno dai convenience store ai ristoranti, passando per i locali dove passare un po' di tempo e gli immancabili Club SEGA, in cui ci si può cimentare con i coin-op di Virtua Fighter 2 e Taiko no Tatsujin .

Kazuma e gli altri vantano uno stile di combattimento peculiare, da arricchire attraverso lo sblocco di nuove mosse e abilità, ma oltre agli scontri fisici si troveranno coinvolti anche in attività extra di vario genere, come ad esempio gli inediti minigame basati sulla guida del taxi e le gare di velocità, piacevoli per quanto non bellissime da vedere, oppure le sessioni di caccia e le partite di baseball. Nel caso di Haruka, inoltre, avremo a che fare con i duri allenamenti legati alla carriera di idol, in una sequenza di rhythm game e situazioni in grado di fornire un punto di vista diverso, affascinante e a tratti inquietante sul mondo dello spettacolo giapponese.

Pubblicato originariamente nel 2002 su PlayStation 3, ma arrivato qui da noi solo alla fine del 2015, Yakuza 5 ripropone la formula che aveva funzionato così bene nel precedente episodio, mettendoci dunque a disposizione cinque diversi personaggi giocabili: l'immancabile Kazuma Kiryu, protagonista storico della serie; il carismatico Shun Akiyama, di cui abbiamo fatto la conoscenza in Yakuza 4; il rozzo e duro Taiga Saejima, leggendario sicario della mafia giapponese; la new entry Tatsuo Shinada, ex stella del baseball che si guadagna da vivere scrivendo spettacoli per adulti; e infine la giovane aspirante idol Haruka Sawamura, protetta di Kazuma. Ognuna di queste figure dovrà affrontare prove man mano più complesse nell'ambito di una trama che, come da tradizione, andrà progressivamente a intrecciarsi, rivelando i collegamenti fra una vicenda e l'altra.

Struttura, gameplay e realizzazione tecnica

Yakuza 5 Remastered parte con un ritmo abbastanza lento, immergendoci pian piano nelle nuove vicende e lasciandoci scoprire come si è evoluto lo scenario rispetto alla conclusione del precedente capitolo.



In questo caso tutti i dialoghi, anche quelli in-game, sono parlati in giapponese (con i tradizionali sottotitoli in inglese), a sottolineare un'attenzione per i dettagli che rasenta il patologico e viene valorizzata in particolare durante le cutscene, davvero dense di atmosfera e caratterizzate da una direzione inappuntabile.

Dopo i primi atti, ad ogni modo, l'azione prende una piega diversa e si fa più incalzante, in particolare per via dei numerosi scontri in strada con teppisti e malintenzionati di vario genere, che consentono di sbloccare rapidamente miglioramenti e abilità con cui arricchire il proprio repertorio, inizialmente molto limitato.



Il gameplay resta tuttavia quello di sempre, strutturalmente molto semplice: ci si muove verso gli obiettivi indicati di volta in volta sulla mappa, ma capita spesso di imbattersi in situazioni impreviste durante il tragitto e fare così la conoscenza di nuovi personaggi e attività, vedi ad esempio il minigame in cui Kazuma si improvvisa preparatore di ramen.



L'estrema abbondanza di situazioni, missioni principali e secondarie (ce ne sono oltre settantacinque) moltiplica la durata dell'esperienza, che con i suoi cinque capitoli può arrivare a intrattenervi anche per oltre cento ore.

L'opera di rimasterizzazione effettuata per la versione PS4 è notevole, in quanto non si limita ad aumentare la risoluzione originale e raddoppiare il frame rate, che passa da 30 a 60 fps, ma migliora anche la qualità di numerosi asset, con un resample delle texture che rende molto più nitide le trame, in particolare per quanto concerne insegne e materiali.



Purtroppo le modifiche non riescono a rendere più gradevoli le sezioni di guida, che erano un punto debole anche dell'edizione originale, ma parliamo in ogni caso di una produzione parecchio ricca e curata, senza dubbio la migliore del lotto.

Vale dunque la pena di esprimere anche un giudizio globale su The Yakuza Remastered Collection: rimaniamo convinti che anche Yakuza 3 avrebbe avuto bisogno di un remake in stile Kiwami, visto quanto è invecchiato male, con una produzione ancora legata a logiche cross-gen per il debutto su PS3. È vero tuttavia che Yakuza 4 e Yakuza 5 risultano perfettamente godibili in forma di semplice remaster, essendo giochi straordinariamente curati in partenza.



Il problema, sottolineato anche dal fatto che Yakuza 5 Remastered può essere acquistato singolarmente, sta nel prezzo eccessivo della raccolta, che peserà inevitabilmente sui fan più fedeli che l'hanno acquistata al day one e se la ritroveranno senz'altro scontata in una delle prossime promozioni su PlayStation Store, ora che finalmente è completa.