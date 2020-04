A quanto pare Avengers: Endgame ha prodotto dei profitti faraonici per Disney: 900 milioni di dollari. Attenzione, perché stiamo parlando di guadagni netti, ossia di quanto incassato al netto delle spese sostenute.

A svelare l'eccellente risultato di Avengers: Endgame è stata la classifica di Deadline con i film che hanno prodotto più profitti nell'anno precedente. Naturalmente il film dei fratelli Russo si trova in prima posizione, seguito a lunga distanza da Frozen 2, che ha prodotto profitti per 600 milioni di dollari e da Il Re Leone. Da notare che le prime tre posizioni sono occupate da film di Disney.

Joker appare solo in quarta posizione, nonostante sia il film con classificazione R ad aver incassato di più nella storia del cinema. In quinta troviamo di nuovo Disney con Captain Marvel, così come in sesta, ma con Toy Story 4. In settima indovinate un po'? Un altro film Disney: Aladdin, ma fortunatamente in ottava spunta Spider-Man: Far From Home, che è sempre un supereroe ma almeno è in mano a Sony. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è solo nono, mentre la decima posizione è occupata da Jumanji: The Next Level. Insomma, a parte uno, i film per bambini e ragazzi hanno dominato il box office americano anche nel 2019.