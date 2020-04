Facebook Messenger Kids disponibile in 70 paesi, con richieste di amicizia per i più piccoli

Facebook Messenger Kids è ufficialmente disponibile in 70 paesi del mondo, Italia inclusa: ne dà l'annuncio in queste ore Mark Zuckerberg, invitando tutti i potenziali genitori interessati a consultare le informazioni disponibili sulla pagina web predisposta per l'applicazione.

Che cos'è Facebook Messenger Kids? Presto detto: si tratta dell'ennesima versione dell'app di messaggistica istantanea gratuita legata al noto social network. Dopo la versione standard e quella Lite, Facebook Facebook Messenger Kids è invece pensato per i più piccoli, che potranno utilizzarla per contattare i propri amici sempre sotto il controllo dei genitori. Ci sono voluti anni per progettarla, basti pensare che il rilascio era inizialmente previsto per lo scorso 2017: quale occasione migliore della pandemia da coronavirus, che costringe tutti in casa?

I genitori potranno lasciare i propri figli liberi di gestire da sé le richieste di amicizia su Facebook Messenger Kids; tuttavia allo stesso tempo potranno controllare le richieste stesse in prima persona, ed eventualmente intervenire per cancellarle. Nei gruppi sarà infine permessa la presenza di almeno un adulto, in modo da controllare la conversazione (un insegnante, un genitore, o chiunque sia stato scelto). Le polemiche negli Stati Uniti sono già cominciate, se dovesse interessarvi: alcuni senatori hanno chiesto maggiori interventi sulla privacy e sulla sicurezza dei più piccoli.

Potete mettere in download Facebook Messenger Kids su smartphone Android tramite Google Play Store o su iPhone e iPad tramite App Store di Apple. Ma concedete un po' di tempo al rollout, attualmente ancora in corso.