Windows 10, disponibile l'ultimo aggiornamento opzionale prima della pausa di Microsoft legata al coronavirus

Nella giornata di oggi giovedì 23 aprile 2020 gli sviluppatori di Microsoft hanno rilasciato un nuovo aggiornamento opzionale per Windows 10. Sarà anche l'ultimo ad essere reso disponibile prima della pausa dei lavori, resasi necessaria a causa dell'emergenza coronavirus.

Il nuovo aggiornamento opzionale di Windows 10 è disponibile per le versioni 1909, 1903 e 1809; le modifiche per le prime due sono fondamentalmente identiche, ed includono 30 correzioni e bug fix per il sistema operativo di Microsoft. Viene corretto ad esempio un errore che causava l'interruzione nel funzionamento di alcune applicazioni dopo aver aggiornato Windows 10 da una versione precedente. Un'altra problematica riguardava invece le notifiche, che si silenziavano autonomamente usando una rete VPN; più in generale le reti VPN sono state al centro di tantissimi problemi di Windows 10 nelle ultime settimane.

Ma le correzioni di Microsoft non finiscono qui: viene finalmente risolto anche il problema di Windows Update, che saltuariamente smetteva di rispondere mentre l'utente controllava la disponibilità di nuovi aggiornamenti. Per il momento non sembra che il nuovo update introduca problematiche di sorta, come purtroppo è accaduto con tutti i precedenti. E adesso per un po' probabilmente dovrete attendere: gli aggiornamenti secondari di Microsoft sono ufficialmente sospesi almeno per tutta l'estate del 2020.