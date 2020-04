Call of Duty: Warzone, un bug permette uccisioni dall’oltretomba nel Gulag

Scoperto un altro bug molto divertente, almeno sulla carta, di Call of Duty: Warzone, che consente sostanzialmente di uccidere dall'oltretomba i giocatori che si stanno scontrando 1v1 nel Gulag per tornare in gioco. Come funziona?

Sostanzialmente un momento prima di essere uccisi nel Gulag è possibile lanciare una mina che rimane nell'area anche dopo che si è stati eliminati. Così può capitare che uno degli ignari sfidanti successivi ci finisca sopra saltando in aria. Naturalmente vedendolo da fuori il bug è davvero divertente, ma immaginiamo che incapparci in gioco possa essere frustrante, soprattutto se si è nei panni del giocatore ucciso.

Naturalmente non si tratta del primo bug di Call of Duty: Warzone, che può vantarne altri davvero particolari come quello che trasforma le armi in cani. Purtroppo ci sono anche dei bug irrisolvibili, come i troppi cheater che stanno facendo scappare gli utenti console dal cross-play.

Per il resto vi ricordiamo che Call of Duty: Warzone è un battle royale free-to-play disponibile per PC, Xbox One e PS4.