Final Fantasy 12 PC, rimosso Denuvo con l’ultimo aggiornamento

La versione PC di Final Fantasy 12 è stata aggiornata per rimuovere Denuvo , il famigerato sistema anti-tamper tanto odiato da moltissimi giocatori. In realtà Denuvo non viene menzionato sulla nota di rilascio, ma basta andare su SteamDB per verificare che non c'è più.

Per Square Enix ha rimosso Denuvo? Probabilmente perché non ha più senso tenerlo, visto che Final Fantasy XII: The Zodiac Age circola nei circuiti pirata ormai da anni e non aveva più molto senso proteggerlo. Del resto non è la prima volta che un publisher toglie Denuvo dopo che un gioco è stato bucato.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Avventurati nel mondo di Ivalice in tempo di guerra. Il piccolo Regno di Dalmasca, caduto in rovina dopo essere stato conquistato dall'Impero di Archadia, si trova in un periodo di grande instabilità. La principessa Ashe, sola e unica erede al trono, guida la Resistenza con la speranza di porre fine all'occupazione della sua terra.

Vaan, un giovane che ha perso la famiglia durante la guerra, sogna invece di solcare, libero, i cieli di Ivalice. Unisciti a questi due improbabili alleati e ai loro compagni in una lotta per la libertà del regno, parti per un'avventura epica e aiutali a riconquistare la loro madrepatria.