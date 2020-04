Fortnite, la vecchia mappa di gioco sta per tornare? Ecco cos'è accaduto durante l'evento di Travis Scott

Forse i giocatori di Fortnite Capitolo 2 non hanno detto addio per sempre alla vecchia mappa di gioco, che li ha accolti in un numero di partite impossibile da calcolare dal 2017 fino allo scorso autunno 2019. Un nuovo indizio arriverebbe direttamente dal recente concerto di Travis Scott.

Forse non avete visto l'evento live esclusivo, realizzato in collaborazione tra Epic Games e Travis Scott su Fornite Capitolo 2: poco male, vi abbiamo già fornito un video per guardare l'intero evento. Ora, aguzzando per bene la vista è possibile notare, ad un certo punto, la vecchia mappa di gioco che vola nel cielo. Il tutto è avvenuto durante un nuovo effetto farfalla, lo stesso che si verificò quando esplose il Cubo Viola Kevin, e poi di nuovo al momento dell'arrivo del Buco Nero tra il Capitolo 1 e il Capitolo 2.

Perché mostrare la vecchia mappa di gioco, quando dallo scorso ottobre 2019 Battaglia Reale è ospitata dalla nuova isola? Per citazionismo, certo, e anche per intrattenere i fan: ma ricordiamo che Fortnite ospita un multiverso, dove ogni aspetto è collegato a tutti gli altri. E così, ora i fan del titolo di Epic Games, e gli stessi leaker e dataminer, sono praticamente certi che ad un certo punto la vecchia mappa di gioco tornerà. Resta da capire se per un periodo relativamente ampio, o solo in determinate modalità di gioco.