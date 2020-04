Steam, grandi offerte da Daedalic Entertainment e Annapurna Interactive

Su Steam oggi vogliamo segnalarvi le offerte di ben due publisher: Annapurna Interactive e Daedalic Entertainment. Entrambi stanno praticando forti sconti sui loro cataloghi, formati da giochi spesso particolarissimi, che magari potrebbero esservi sfuggiti e a cui vorreste poter dare una seconda possibilità.

Per quanto riguarda Daedalic, troviamo tra gli altri l'apprezzatissimo Barotrauma a 14,99€ invece di 24,99€ (-40% e considerate che è ancora in Accesso Anticipato); l'ottimo Shadow Tactics: Blades of the Shogun a 9,99€ invece di 39,99€ (-75%); il recentissimo Iratus: Lord of the Dead a 16,49€ invece di 24,99€ (-34%); l'altrettanto recente e italianissimo The Suicide of Rachel Foster a 11,38€ invece di 16,99€; la splendida avventura Ken Follett's The Pillars of the Earth a 5,99€ invece di 29,99€ e il The Daedalic Armageddon Bundle, un pacco che comprende ben undici avventure grafiche, tra le quali l'intera serie Deponia, a 12,09€ invece di 120,99€.

Per tutte le offerte di Daedalic, andate sulla sua pagina Steam ufficiale.

Per quanto riguarda Annapurna Interactive abbiamo sconti su Ashen, venduto a 20,39€ invece di 33,99€ (-40%); sull'acclamatissimo Sayonara Wild Hearts, venduto a 8,09€ invece di 10,79€ (-25%); sulla visionaria avventura Gorogoa, venduta a 7,49€ invece di 14,99€ (-50%); sul capolavoro Telling Lies, venduto a 10,07€ invece di 16,79€ (-40%); su Florence, venduta a 3,74€ invece di 4,99€ (-25%) e sul capolavoro What Remains of Edith Finch, venduto a 7,99€ invece di 19,99€ (-60%).

Per tutte le offerte di Annapurna Interactive, andate sulla sua pagina Steam ufficiale.