The Flower Collectors, la recensione

Se volete avere un'idea generale di The Flower Collectors , secondo titolo sviluppato dal team austriaco Mi'pu'mi Games già autore di The Lion's Song, vi basta pensare a "La finestra sul cortile": il film di Alfred Hitchcock è infatti alla base di questo piccolo thriller, che dalla New York degli anni '50 ci porta invece nella Barcellona del 1977 , pochissimi anni dopo la morte di Francisco Franco e il termine di un regime durato ben quarant'anni. Gli sviluppatori toccano dunque un tema ancora più delicato di quello affrontato con il loro titolo di debutto, raccontando anni di una nazione nella quale persistono i tratti di un regime decadente che si rifiuta di cedere alle pressioni degli aperturisti - intenti a promuovere la transizione alla democrazia . La storia messa in scena è piuttosto semplice e probabilmente il suo intreccio narrativo non coglierà alla sprovvista chi vive di romanzi gialli e polizieschi, ciononostante The Flower Collectors sembra più intenzionato a mostrare cosa significasse vivere in anni dove la dittatura, nonostante fosse prossima a scomparire, cercava di stringere le proprie maglie sui cittadini opprimendoli forse con ancora più ferocia di quanto non venisse fatto prima della morte di Franco.

La finestra sul cortile

Protagonista di questa storia è l'ex poliziotto Jorge, ritiratosi dal servizio a causa di un incidente che l'ha costretto su una sedia a rotelle: vive all'ultimo piano di un palazzo, le sue giornate passano all'insegna della noia e degli antidolorifici, e la sua unica finestra sul mondo è il balcone dal quale, munito di binocolo, scruta la piazza sottostante e ne immortala le scene di vita quotidiana sul suo album da disegno. Già dalle prime battute scopriamo un uomo (o forse è meglio dire un orso, essendo The Flowers Collectors ambientato in una realtà antropomorfa) disilluso, amareggiato e anche piuttosto refrattario a quel cambiamento sociale cui sta andando incontro la Spagna, sebbene nelle sue parole non ci sia la stessa violenza che permea altri personaggi presentati nel corso del gioco. Finché, durante una delle tante notti insonni, Jorge si trova coinvolto in un caso di omicidio: qualcuno è stato platealmente ucciso in piazza e una ragazza bussa alla sua porta, terrorizzata, chiedendogli asilo per una notte.

Inizia così una collaborazione bizzarra tra i due, dove un recalcitrante Jorge si scopre lentamente coinvolto in un caso che lo porterà a mettere in discussione tanto il presente quanto il passato e se stesso, portando la storia a virare verso la redenzione, più che la rivelazione di un crimine e delle losche macchinazioni dietro, a un perdono che accompagna la voglia di definire cosa sia giusto e cosa sia sbagliato in una Spagna che tende alla democrazia ma è ancora trattenuta dalle catene di un regime durato troppo a lungo perché le sue radici vengano cancellate tanto facilmente. Attraverso una graduale realizzazione del mondo che lo circonda, spunti di riflessione e attimi di genuino conflitto interiore, The Flowers Collectors sfrutta il cliché della corruzione e dell'intrigo politico per raccontare uno spaccato buio, ma ancora molto vivo, della storia; lo fa con un ritmo che per la maggior parte del tempo si mantiene stabile, salvo dei rallentamenti nella parte centrale che tuttavia, data la brevità del gioco, non si fanno sentire granché. C'è la sincera volontà di seguire le orme di un maestro del cinema come Hitchcock ma, complice anche un comparto tecnico piuttosto grezzo, gli sviluppatori non riescono a concretizzarla fino in fondo dando vita a un thriller discreto e tuttavia acerbo sotto alcuni aspetti.