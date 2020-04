I migliori giochi di Wrestling della WWE e WWF

A causa del coronavirus il wrestling, da sempre legato indissolubilmente al suo pubblico, non sta passando un bel periodo, e la WWE in primis ha fatto vari tagli al suo roster per rassicurare gli azionisti, nonostante incassi record e uno show che continua senza preoccuparsi eccessivamente della situazione globale. Oltre agli atleti e ai vari professionisti lasciati a casa, però, c'è stata un'altra grande cancellazione: WWE 2K21 non arriverà ufficialmente mai nei negozi. Questo significa che non vedremo più la serie 2K in futuro? Non proprio: pare vi siano altri progetti in lavorazione, forse desiderosi di staccarsi dal filone principale proprio per via dei problemi degli ultimi capitoli (e in particolare di 2K20). Oggi, quindi, abbiamo pensato bene di tirare fuori i nostri cinque giochi preferiti dedicati alla WWE o WWF, mettendoli in ordine. Niente Def Jam o Fire Pro Wrestling dunque, ma una manciata di titoli comunque notevolissimi, che ci piacerebbe veder rinascere in qualche modo.

WWF Wrestlemania: The Arcade Game Partiamo con un gioco che è nostalgia allo stato puro, soprattutto se in gioventù avete avuto modo di provarlo in un qualunque cabinato. Pubblicato da Midway e Akklaim, e poi arrivato su un gran numero di piattaforme, WWF Wrestlemania ricordava molto i Mortal Kombat per via dei suoi sprite realistici, ma a livello di gameplay era quanto di più intuitivo e folle ci potesse essere: un picchiaduro dalle meccaniche semplici e dalle mosse esagerate, che non poteva in alcun modo lasciare indifferenti.

WWE All-Stars Uno degli ultimi lavori di THQ prima del patatrac totale e quantomai sottovalutato, WWE All-Stars è in realtà uno tra i migliori del suo genere proprio perché abbandona il realismo per abbracciare uno stile più arcade e cartoonesco. I suoi personaggi super deformed lo rendono ancora oggi graficamente valido, e il suo sistema di combattimento che abbandona completamente l'elemento simulativo dimostra la validità dei videogiochi del genere che non si prendono troppo sul serio. Meritevole di una rispolverata, senza ombra di dubbio.

WWE 2K14 Mettete per un momento da parte la negatività per lo stato attuale della serie e ripensate ai bei tempi di Yuke's al suo picco, perché WWE 2K14 era effettivamente un giocone, ancora oggi considerato da parecchi il top della serie. Con un roster eccelso, contenuti notevolissimi, tipologie di match poi sparite completamente nei capitoli successivi, e un gameplay comunque in larga parte molto riuscito, sono davvero tanti i motivi per cui dopo è stata tutta salita per gli sviluppatori. Che peccato però.

WWE Smackdown: Here Comes the Pain Seconda posizione per WWE Smackdown: Here Comes the Pain, un altro gioco Yuke's che a sua volta rappresenta lo zenit degli sforzi dell'azienda. Capace di migliorare praticamente ogni aspetto dei suoi predecessori, questa perla di wrestling game è riuscito a trovare il perfetto equilibrio tra ritmo e spettacolarità, senza sacrificare eccessivamente la vicinanza al wrestling reale. Insomma, un gameplay elaborato che non mostra mai realmente il fianco. Che meraviglia.