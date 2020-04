Cyberpunk 2077 avrà sesso, violenza, droghe, prostituzione e sangue: non manca nulla

Cyberpunk 2077 avrà sesso, violenza, droghe, prostituzione e sangue: per l'ente brasiliano per la classificazione dei videogiochi non manca davvero nulla all'ultima fatica di CD Projekt RED per fargli guadagnare un meritatissimo 18+.

Il corrispettivo brasiliano del nostro PEGI o dell'ESRB americano ha appena pubblicato le motivazioni che hanno portato ad assegnare un bel 18+ a Cyberpunk 2077. Il nuovo gioco di ruolo open world di CD Projekt RED sembra, perlomeno scorrendo le motivazioni dell'ente, un gioco maturo, che tratterà e mostrerà diversi argomenti piuttosto scottanti.

La classificazione potrebbe arrivare come ennesima conferma del fatto che il suo sviluppo prosegue senza intoppi. Cyberpunk 2077 è quindi sempre più confermato per questo settembre 2020.

Per quanto riguarda i contenuti, invece, lo sviluppatore polacco non sembra voler rinunciare a nulla. Se già The Witcher 3: Wild Hunt mostrava sesso e violenza in abbondanza, Cyberpunk 2077 sembra fare ancora di più, con un esplicito uso di droghe, linguaggio violento e sesso, in molte sue forme.

Scopriamo tutto quello che è contenuto nel gioco: