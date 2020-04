God of War 2: Sony Santa Monica cerca uno sceneggiatore capo

Sony Santa Monica è alla ricerca di uno sceneggiatore capo, probabilmente per God of War 2, o 5 se si considerano anche i capitoli precedenti per PS2 e PS3. L'annuncio non esplicita il titolo del gioco al quale la figura professionale ricercata andrà a lavorare, ma molti danno per scontato che sia la nuova avventura di Kratos e prole.

In realtà Sony Santa Monica potrebbe essere al lavoro anche su altro. Tempo fa Cory Barlog, il direttore dello studio, suggerì di voler lavorare a un gioco fantascientifico, pubblicando poi alcuni indizi in merito sul suo profilo Twitter. Che sia quello? Anche in questo caso è impossibile dirlo, visto che non è stato fornito alcun dettaglio. In verità non si è nemmeno capito se quello di Barlog fosse un auspicio o se parlasse di un progetto effettivamente in sviluppo.

Il nuovo God of War è invece una certezza, almeno dal punto di vista dello sviluppo, dato che Barlog stesso ne ha già parlato più volte, pur senza svelare dettagli, addirittura parlando di una trilogia per le avventure nordiche di Kratos.

Quindi, per adesso l'unica certezza è il God of War per PS4, che potete rigiocare per passare il tempo durante questo lungo periodo di lockdown.