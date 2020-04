PS5: Sony Bend, lo sviluppatore di Days Gone, sta assumendo per il nuovo progetto AAA

Sony Bend, lo sviluppatore del piacevole e sorprendente Days Gone, sta assumendo in maniera piuttosto massiccia in vista del suo nuovo progetto AAA per PS5. Tra le figure professionali richieste ci sono specialisti in animazioni facciali e audio 3D.

A distanza di poco più di un anno dall'uscita di Days Gone, la piacevole sorpresa giunta su PlayStation 4 lo scorso 22 febbraio, non sorprende che Sony Bend sia già al lavoro su di un nuovo progetto. Quello che è interessante è il tipo di professionalità ricercate, oltre al fatto di essere richieste per lavorare su PlayStation 5 ad un nuovo tripla A.

Se sia il seguito di Days Gone o qualcosa di completamente nuovo non lo sappiamo. Da quanto possiamo apprendere, una posizione aperta è per un esperto in animazioni facciali in grado di garantire un livello di qualità cinematografica. La seconda è per un Senior Audio Programmer esperto in audio 3D.

Da queste due figure possiamo immaginare che si tratterà di un gioco con una forte componente narrativa e che la sua struttura possa beneficiare del nuovo audio granulare 3D di PS5, come per esempio un open world.

Visto il successo di Days Gone e le figure professionali ricercate, pensiamo che il gioco in lavorazione sia proprio il sequel dell'avventura di Deacon St. John e soci, ma rimarremo in attesa in attesa dell'eventuale conferma o smentita.

Cosa ne pensate?