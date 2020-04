Resident Evil 2: l’attrice di Claire suggerisce l’arrivo di un nuovo gioco protagonista il suo personaggio

Stephanie Panisello, l'attrice che ha dato il volto a Claire in Resident Evil 2, ha fatto capire che il suo personaggio potrebbe tornare come protagonista di un nuovo Resident Evil, anche se non ha fornito dettagli in merito.

La Panisello ha toccato l'argomento in un podcast cui hanno partecipato gli attori principali dei due recenti remake: Nick Apostolides (Leon), Nicole Tompkins (Jill), Jeff Schine (Carlos), Jelene Anderson (Ada) e Neil Newbon (Nikolai e Nemesis). L'atmosfera del podcast era informale e piacevole e la Panisello si lasciata andare raccontando di quanto la fanbase di Resident Evil l'abbia supportata e sia stata gentile con lei. Quindi ha salutato il cast di Resident Evil 3 Remake con queste parole:

"C'è anche il cast di Resident Evil 3! Ciao! So di non conoscervi di persona, anche se ho la sensazione di aver lavorato con uno di voi a un progetto non ancora annunciato, quindi è meglio non dire nulla, per ora."

Quale sarà questo Resident Evil non ancora annunciato con Claire e un personaggio di Resident Evil 3? Difficile dirlo. C'è chi pensa a un DLC di Resident Evil: Resistance, oppure a un altro remake non ancora annunciato. In realtà non è possibile nemmeno affermare che si tratti di un Resident Evil, visto che la Panisello e l'altro attore potrebbero essere stati scritturati per un gioco completamente diverso. Solo il tempo ci svelerà la verità.