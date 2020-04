Animal Crossing: New Horizons, quali animali catturare prima della fine di Aprile

Ecco quali animali dovete assolutamente catturare prima della fine di aprile in Animal Crossing: New Horizons.

Il mese di aprile è stato sicuramente un periodo interessante per Animal Crossing: New Horizons. Abbiamo assistito al primo evento ufficiale, ovvero il giorno della caccia all'uovo, alla prima gara di pesca e, soprattutto, all'arrivo del primo aggiornamento sostanzioso per il nuovo titolo Nintendo, con l'aggiunta di una nuova sezione del museo dedicata all'arte, del giardiniere Florindo e di altri avvenimenti che si susseguiranno fino a giugno.

Come ogni mese, tuttavia, qualcosa arriva e qualcos'altro se ne va, specialmente se parliamo di pesci e insetti.

Di seguito potete trovare l'elenco degli animali che non saranno più disponibili dalla fine di aprile in Animal Crossing: New Horizons.



Pesci e insetti che non saranno più disponibili alla fine di aprile e quindi da catturare con priorità in Animal Crossing: New Horizons: Tarantola - 8000 stelline - Dalle 19:00 alle 4:00 - Torna a novembre

Marlin Blu (Molo) - 10.000 stelline - Tutto il giorno - Torna a luglio

Platessa (Mare) - 300 stelline - Tutto il giorno - Torna a ottobre

Tonno (Molo) - 7000 stelline - Tutto il giorno - Torna a novembre



Come catturare i pesci e gli insetti di aprile Quelle di questo mese sono delle prede abbastanza impegnative.

Per catturare i due pesci il lavoro è più di attesa. Vi consigliamo di dirigervi al vostro molo (quello dell'aeroporto non conta) con un bel po' di esche, così da avere maggiori possibilità di trovarli in minor tempo, senza dover per forza fare avanti e indietro per la spiaggia in attesa che spunti fuori un pesce nei paraggi del pontile.

Per le tarantole, invece, esistono diversi metodi per catturarle, i più efficienti dei quali implicano un bel viaggetto sulle isole misteriose.