Animal Crossing: New Horizons, aggiornamento 1.2.0 disponibile, i dettagli

Animal Crossing: New Horizons si espande ulteriormente con il rilascio dell'aggiornamento 1.2.0 disponibile in forma gratuita da oggi per tutti gli utenti del gioco su Nintendo Switch e in grado di apportare diverse novità fra personaggi, oggetti ed eventi, vediamo dunque i dettagli ufficiali dal changelog.

Si tratta sostanzialmente delle stesse caratteristiche che erano emerse quando abbiamo parlato delle novità per il museo, Volpolo e molto altro in arrivo ad aprile, con il tutto che risulta dunque disponibile da oggi attraverso l'update ufficiale 1.2.0 del 23 aprile 2020.

Vengono dunque introdotti i nuovi personaggi di Volpolo, a cui è collegata la sua celebre galleria d'arte nella quale possiamo trovare opere di vario tipo e spesso di dubbia provenienza, e Florindo con il relativo negozio di giardinaggio, nel quale potremo comprare semi e accessori per curare giardini e aiuole nel villaggio.

Da notare che con l'arrivo di Volpolo si ottiene anche un'espansione del Museo di Blatero per consentire l'esposizione delle opere d'arte acquistate ed eventualmente donate alla struttura.

Parte inoltre l'evento Giornata della Natura che sarà attivo fino al 4 maggio, seguito successivamente dagli altri eventi che abbiamo riportato in precedenza (Viaggio Primo maggio dall'1 al 7 maggio, Giornata internazionale dei musei dal 18 al 31 maggio e stagione dei matrimoni dal primo al 30 giugno).

Dal punto di vista tecnico, sono state fatte alcune modifiche per garantire una maggiore stabilità del gioco e renderlo più godibile, anche se non è ancora chiaro di cosa si tratti.

Inoltre due oggetti potranno essere ricevuti attraverso la casella di posta: una lettera dalla Banca di Nook che annuncia un abbassamento degli interessi sul conto di stelline e un regalo di consolazione rappresentato da una borsa a sacco portadenari e una lettera di ringraziamento da Nintendo, con inclusa una mappa del mondo.

Aggiunte inoltre 6 nuove ricompense alle Miglia Nook, riscattabili una volta raggiunti i rispettivi traguardi: