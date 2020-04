Halo Infinite: dettagli su campagna, storia e durata emergono online da un presunto leak

Dettagli su Halo Infinite e in particolare su campagna, storia, composizione delle missioni e durata potrebbero essere emersi online attraverso un presunto leak, che tuttavia non può assolutamente essere preso in considerazione come fonte affidabile visto che, come spesso accade per le immissioni su 4chan, potrebbe essere completamente inventato.

In ogni caso, riportiamo qualche informazione perché potrebbe essere quantomeno verosimile, tenendo conto ovviamente che si tratta ovviamente di spoiler , dunque chi non vuole possibili anticipazioni (anche se probabilmente non vere) può evitare di leggere quanto segue.





In base a quanto riferito dall'utente anonimo, in Halo Infinite dovrebbero esserci 25 missioni principali nella campagna, che portano a una durata di circa 20 ore di gioco, oltre ad altre 35 missioni secondarie che aggiungono ulteriori 15 ore di gioco, dunque un totale di circa 35 ore di campagna senza includere la ricerca di collezionatili, easter egg o oggetti nascosti.

Sembra siano di ritorno i teschi come in Halo 3, con la possibilità di modificare alcuni aspetti del gioco attivandoli. Le missioni secondarie si attivano completando determinati obiettivi nella missione principale e vengono interpretate da personaggi giocabili diversi, visto che si svolgono in parallelo con le missioni della storia principale. Ognuna di queste può sbloccare fino a tre missioni secondarie.

Tutte le missioni, sia le principali che le secondarie, possono essere lanciate dal menù principale una volta sbloccate, dunque è possibile farle in qualsiasi momento. Tra i personaggi utilizzabili in questi livelli troviamo Kelly, Linda, Fred, Jerome, Alice, Douglas, Palmer, Locke, Buck, Vale, Tanaka, Arbiter, Atriox e Let 'Volir, dunque personaggi già noti nell'universo di Halo.

Dopo aver concluso la campagna si sblocca la modalità Esplorazione che consente di esplorare gli ambienti di gioco in maniera libera e aperta senza dover seguire necessariamente il percorso delle missioni. Tra le ambientazioni troviamo Installation 07, Installation 04C, The Arc, la Terra e Reach oltre a un'altra ambientazione nota che però non viene rivelata perché costituisce uno spoiler eccessivo per la storia.

Gli Elite saranno disponibili nel multiplayer con armatura completamente modificabile, ma saranno giocabili anche i Brute, con customizzazione più limitata. Armi e veicoli REQ non saranno presenti tranne poche eccezioni e in forma di skin, come Oathsworn e Nornfang utilizzati da Kelly e Linda.

Su Halo Infinite, Phil Spencer ha recentemente riferito qualcosa su periodo di uscita e possibile ritardo a causa dell'attuale stato di emergenza dovuto al coronavirus, con il team che per il momento sta procedendo secondo i programmi ma che la sicurezza dei lavoratori viene al primo posto e questo potrebbe comportare un posticipo nel lancio, come riferito anche da Matt Booty di Xbox Game Studios.